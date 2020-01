TEMPO Regiões de MS continuam com clima chuvoso nessa segunda-feira Confira as previsões climáticas de hoje (13) na Capital e interior

Foto: Tero Queiroz

Em Campo Grande, essa segunda-feira, 13 de janeiro, será de Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima será de 23ºC e máxima de 30ºC. A observação climática é do Clima Tempo.

Na Grande Dourados o dia será de Sol com muitas nuvens e períodos nublados, com chuva a qualquer hora. A mínima fica na casa dos 22ºC e máxima não passa de 31ºC.

Corumbá registra dia de Sol com algumas nuvens. Chove rápido à tarde e à noite. A mínima será de 24ºC e máxima de 33ºC.

Na fronteira, a previsão é de dia ensolarado com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Em Ponta Porã a mínima será de 21ºC e máxima não passa dos 29ºC.

Sol com muitas nuvens durante o dia em Três Lagoas. Também pode chover a qualquer hora. A mínima será de 24ºC e máxima de 30ºC.