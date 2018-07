Tempo Regiões Sul e Oeste do Estado começam semana com queda de temperatura

Foto: Denilson Secreta

Frente fria deixa o tempo nublado com possibilidade de chuvisco e queda de temperatura no Oeste e Sul de Mato Grosso do Sul podendo fazer frio nestas regiões.

Nas demais áreas a segunda-feira (30.7) será de céu parcialmente nublado, mas sem possibilidade de chuva. A umidade relativa do ar registra variação de 90% a 30% enquanto as temperaturas marcam de 10°C a 33°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.