Contrato Reinaldo Azambuja assina maior contrato do programa Lote Urbanizado Governador também entregou 160 títulos definitivos de imóveis em Ribas do Rio Pardo

Regiane Albuquerque Garcia, de 28 anos, está mais perto de conquistar a casa própria. Ela faz parte de uma das 192 famílias que serão beneficiadas pelo programa Lote Urbanizado em Ribas do Rio Pardo – a 94 quilômetros de Campo Grande. Nessa quinta-feira (6.12), o governador Reinaldo Azambuja assinou o contrato com essas famílias e também entregou 160 títulos definitivos de imóveis para moradores dos residenciais Jardim das Palmeiras e o São Joaquim.

“É uma esperança grande de ter a minha casa. Todo mundo quer sair do aluguel e ter um lugar seu”, contou Regiane. Hoje, ela mora com a cunhada. Por meio do programa Lote Urbanizado, as famílias recebem a base da habitação, assistência técnica e toda a infraestrutura para, por meio de mutirão, erguer as próprias casas e, depois, não precisam pagar nenhuma prestação.

Regiane Albuquerque Garcia é uma das beneficiárias do programa Lote Urbanizado.

Com a assinatura do contrato, a partir desta sexta-feira (7), os futuros moradores já podem iniciar a construção. O marido de Regiane não terá dificuldade para trabalhar no mutirão. Ele é pedreiro. “Em dois anos, vou poder me mudar com meu marido para uma casa nossa”, comemora.

É o maior contrato do programa Lote Urbanizado assinado até o momento. Foram investidos mais de R$ 2 milhões no canteiro de obras. As casas de 42,56m² cada estão sendo erguidas no residencial Jardim Pantanal. Elas terão dois quartos, sala/cozinha e banheiro.



Maria Cilene da Conceição Ferreira.



Francisca Gomes da Silva.

O momento também foi de muita alegria para as vizinhas Maria Cilene da Conceição Ferreira, de 51 anos, e Francisca Gomes da Silva, de 62 anos. Elas receberam os títulos definitivos das casas delas, no Jardim das Palmeiras. “É uma segurança que a gente tem. Eu estou lá desde o começo com o meu marido e agora, finalmente, vou ter o documento”, disse Maria.

O governador Reinaldo Azambuja explicou que o Governo do Estado precisou criar soluções criativas diante da estagnação do principal programa habitacional do País. “Sentimos a dificuldade nos programas habitacionais. Só para vocês terem ideia, o Minha Casa Minha Vida tinha, de 2010 a 2014, entregou 1,3 milhão de casas, e de 2015 a 2018, que é o ano que estamos encerrando, tivemos 130 mil casas. Então, vocês podem ver o tamanho do encolhimento. Ideias inteligentes da Agehab [Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul] foram o Lote Urbanizado e o FGTS, que aqui em Ribas do Rio Pardo também entregamos moradias”.

Para o prefeito de Ribas do Rio Pardo, Paulo Tucura, são entregas aguardadas ansiosamente pela população. “É um momento de alegria não só pela regularização, mas por iniciar nova etapa do Lote Urbanizado. Governador estamos muito gratos e felizes por ter essa parceria com o governo do Estado e chegar esse momento”, afirmou.

Também participaram das entregas a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopes, os ex-prefeitos Zé Cabelo e Roberson Luiz Moreira e vereadores., entre outras autoridades.