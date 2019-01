Burocracia Reinaldo Azambuja defende fim da burocracia que impede desenvolvimento do setor produtivo

Ao discursar nesta quarta-feira (16.1) no lançamento da 24ª edição do Showtec, em Maracaju, o governador Reinaldo Azambuja defendeu o fim da burocracia que impede o desenvolvimento do setor produtivo brasileiro.

“O setor agropecuário tem papel fundamental na economia do País. Cabem aos governos a obrigação de diminuir os entraves e amarras que atrapalham o setor produtivo”, afirmou ele na abertura da feira tecnológica que reúne expositores nacionais.

Para o gestor, um dos caminhos é a simplificação da relação entre o poder público e os produtores rurais. Outro, é a ampliação de investimentos em logística e competitividade. “O Brasil deve muito nessa área a quem produz, aos setores agropecuário e industrial”, avaliou.

“Com pesquisa, segurança jurídica e produtividade, nós temos condições de ser um país que cada vez mais vai ocupar mercado. O Brasil crescendo, cresce a economia para todos”, afirmou o governador.

Há 24 anos Showtec expões novas tecnologias que contribuem para o aumento da produtividade do campo

Brasil, celeiro do mundo

Secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fernando Camargo, representou a ministra Tereza Cristina no evento e destacou que o Brasil é um dos principais produtores de alimentos do mundo.

“E nos próximos 10 anos, o mundo precisará de um aumento de 20% no fornecimento de alimento. Para cumprir essa meta, o Brasil precisa aumentar em 40% a produtividade. Só vamos conseguir isso com inovação e novas tecnologias”, disse ele se referindo ao Showtec.

R$ 1,6 milhão para pesquisa

Ainda no Showtec, o governador Reinaldo Azambuja autorizou o repasse de R$ 1,6 milhão para o desenvolvimento da pesquisa científica “Validação de Tecnologias para as Culturas de Soja e Milho, no Estado de Mato Grosso do Sul”. O projeto foi apresentado pelo Fundo para Desenvolvimento das Culturas para o Milho e para a Soja (Fundems), com apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

Participaram da abertura da 24ª edição do Showtec o presidente da Fundação MS, Luciano Mendes; o prefeito de Maracaju, Maurílio Azambuja; os secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familiar); os deputados Paulo Corrêa, Zé Teixeira, Enelvo Felini e Márcio Fernandes; o deputado estadual eleito Gerson Claro; o senador eleito Nelson Trad Filho; o reitor da UEMS, Fábio Edir dos Santos; o presidente da Famasul, Maurício Saito; e o presidente da Fiems, Sérgio Longen.