Azambuja Reinaldo Azambuja prestigia Cantata Natalina na Governadoria

Em clima de Natal, o governador Reinaldo Azambuja acompanhou na manhã desta terça-feira (18.12) a apresentação da Cantata Natalina em homenagem aos servidores, no prédio da Governadoria. Nesse ano, além do coro dos Servidores Públicos do Executivo de Mato Grosso do Sul, a Cantata teve a participação do Coral Social da MSGÁS – Grupo MS Canta.

A passagem da Cantata pelos órgãos da administração estadual é uma oportunidade para que os gestores possam transmitir a mensagem de fim de ano a todos que fazem parte do Governo. “Quero parabenizar o coral e desejar a todos saúde, paz, prosperidade e vida longa. Esse foi um ano de muita luta, mas conseguimos vencer e cumprir com as nossas obrigações em um período muito difícil”, disse o governador.

A Cantata teve início com a música “Então é Natal”, interpretada pelo Grupo MS Canta. Na sequência, os servidores puderam apreciar “Adeste Fidelis”, um hino português, uma das mais belas músicas sacras de Natal, oferecida pelo Coral dos Servidores. Para fechar a Cantata, os dois corais se uniram na apresentação de “Noite Feliz”.

Além do Coral dos Servidores, a Cantata também teve a participação do Coral Social da MSGÁS – Grupo MS Canta.

No evento, o governador frisou que o 13° salário dos servidores foi pago hoje, lembrou que apenas alguns estados no País poderão cumprir com o pagamento do 13° salário e frisou a mudança política por qual o Brasil passou nas eleições de 2018.

“Nós, com muito esforço e com medidas duras, estamos cumprindo com pagamento dos salários e, além disso, conseguimos avançar em políticas públicas. O mapa político do Brasil mudou e aqui no Estado a maioria da população quis que continuássemos com o nosso mandato. No dia 1° de janeiro vamos iniciar uma nova jornada, desenvolvendo ações e atendendo a sociedade”, afirmou.

Coral do Servidores Executivos de Mato Grosso do Sul

Criado em maio de 2001 e instituído por decreto em junho de 2004, o Coral nasceu com o objetivo de proporcionar integração entre os servidores públicos do Poder Executivo, despertar o interesse pela arte musical e promover a melhoria da qualidade de vida no trabalho. O Coral é conduzido pelo regente Eduardo Martinelli e é composto por 19 integrantes – servidores de secretarias, autarquias, fundações e agências públicas.

Coral MSGÁS – Grupo MS Canta

O Coral, fundado em 2011, é composto por 15 integrantes. Tem desenvolvido um trabalho centrado na música regional, intermeado com a música popular brasileira, peças sacras e outros estilos. Além da musicalização, o coro busca a integração entre os colaboradores da MSGÁS e o relacionamento social da empresa com as comunidades onde está inserida.

A coordenação dos ensaios está sob a regência de Dênis Lopes. O grupo é formado pelos colaboradores da empresa, aberto a participação de seus familiares e simpatizantes.