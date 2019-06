Azambuja Reinaldo Azambuja recebe Bandeira do Divino Espírito Santo; festa religiosa é a mais antiga de MS

Mantendo a tradição, a Bandeira do Espírito Santo passou pela governadoria nesta quarta-feira (5.6). Símbolo de cultura e fé, a visita faz parte da tradição da Festa do Divino Espírito Santo, celebrada há 124 anos em Coxim e há 25 em Campo Grande.

O governador Reinaldo Azambuja recebeu a bandeira pela quinta vez e destacou a importância da celebração. “A festa faz parte da cultura e do calendário oficial de Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado tem sido parceiro da festa desde 2015”, disse.

A festa em Coxim é mais antiga que a cidade, surgindo ainda na época em que havia apenas uma vila. Mas o costume é anterior, tendo nascido na Alemanha. A bandeira percorre casas de fiéis e instituições públicas e privadas para arrecadar donativos e receber declarações de fé. Depois de entregar a oferta, o doador passa por debaixo da bandeira e faz um pedido. Músicos também acompanham a bandeira, entoando canções.

Em Campo Grande, o Giro da Bandeira começou no dia 3 de junho e segue até sábado (8.6). Durante a semana, a bandeira, que veio de Coxim, percorre 70 localidades na Capital – no comércio, casas de caridade e lares de enfermos – abençoando as pessoas e arrecadando donativos que serão repassados à Catedral São José, de Coxim, administrada pelo padre Londres Cândido de Andrade.

Acompanharam a bandeira no gabinete, o deputado estadual Felipe Orro, que é padrinho da festa de Campo Grande; o presidente da Associação dos Amigos do Divino Espírito Santo de Campo Grande, Gilson Prazeres; e Luciane Souza, que é uma das coordenadoras do evento, entre outros.

Serviço – No domingo (8.6), será celebrada a festa com café da manhã, missa e churrasco, na Funlec/Cedesc (Mini Anel Rodoviário, BR-163 próximo a Uniderp Agrários), na Capital. Convites custam R$ 35 (antecipado) e R$ 40 (na hora). Interessados podem ligar para (67) 99981-7581 (Gilson), 99956-7356 (Fernanda), 99207-7430 (Lu) e 98112-9780 (Ruberlei).