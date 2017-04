Exposição Reinaldo cumpre expediente de trabalho na Expogrande e atende segmento

O governador Reinaldo Azambuja cumpre expediente de trabalho no Parque de Exposições Laucídio Coelho nesta terça-feira (4), onde é realizada a 79° Expogrande – uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste. No local está instalado um gabinete itinerante do Governo do Estado.

“Hoje temos uma agenda extensa de atendimentos aqui no Parque de Exposições, que já faz parte da parceria do Governo com a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul). Teremos entregas de patrulhas mecanizadas para alguns municípios, assinatura de termo de repasse do Pronaf para alguns produtores, na parceria com o Banco do Brasil, e agenda com a Superintendência do Trabalho para expandir em municípios pequenos a formalidade da geração de empregos”, contou o governador.

Com o gabinete itinerante do Governo na Expogrande, o setor produtivo tem oportunidade de ficar mais próximo das ações de Estado, afirmou Reinaldo. Segundo ele, o “Governo está de portas abertas para esse e outros atendimentos”. Durante todo o dia, o expediente será acompanhado pelos secretários de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel e de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck.

Ainda estão previstas para esta terça-feira reuniões entre o chefe do Executivo Estadual e associações e sindicatos ligados ao segmento produtivo.