Boas Novas Reinaldo destaca conquistas em 2016 e fortifica compromissos para 2017 "Últimas palavras 2016"

Em mensagem de fim de ano destinada à população sul-mato-grossense, o governador Reinaldo Azambuja destacou as vitórias do Governo do Estado em 2016 e reforçou seu compromisso de gestão eficiente e de resultados positivos para o próximo ano. Confira abaixo, na íntegra, a fala do governador para os cidadãos que vivem em Mato Grosso do Sul.

“Fim de mais um ano. É hora de prestar contas do que aconteceu e olhar para frente, para o ano novo que chega. Nosso governo é nota 10 em transparência, um salto e tanto, do último para o primeiro lugar no ranking da Controladoria Geral da União (CGU), do Ministério Público Federal (MPF) e dos demais órgãos que formam o grupo de controle, e onde há transparência, vocês sabem, não há espaço para corrupção, aí o dinheiro chega onde tem que chegar.

Por isso, apesar da crise, realizamos 11 Caravanas da Saúde e atendemos meio milhão de pessoas. Pagamos o melhor salário de professor do Brasil. Na segurança, fizemos um programa de investimentos ousado: quase R$ 100 milhões para colocar mais policiais nas ruas, mais equipamentos e mais viaturas, ou seja, mais proteção para nossa população. Já recuperamos 1,7 mil quilômetros de estradas pelo Estado e estamos construindo 96 pontes.

E já sabemos que temos pela frente desafios enormes, em 2017, que são nacionais, e dificuldades talvez ainda maiores daquelas que vencemos até aqui. Vamos seguir em frente com a mesma coragem, a mesma responsabilidade e a mesma boa fé. Nosso objetivo continua o mesmo: fazer um Estado mais eficiente, mais presente e que gera resultados capazes de melhorar a vida das pessoas. Que venha 2017 e que Deus nos abençoe. Desejo um fim de ano abençoado para cada uma das nossas famílias.” (Com assessoria).