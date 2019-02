PSDB Reinaldo se reúne com bancada nacional do PSDB em Brasília

Ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o chefe do Executivo Estadual, Reinaldo Azambuja, se reuniu com a bancada nacional do PSDB em Brasília (DF) para discutir prioridades do partido.

Aos mandatários tucanos falaram para os 29 deputados federais e oito senadores eleitos pelo partido nas eleições de 2018.

Mais cedo nesta terça-feira, Reinaldo havia se reunido com a bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional para falar sobre os projetos prioritários para o Estado para este mandato. A conversa foi acompanhada pelos secretários de Governo, Eduardo Riedel, do Meio Ambiente, Jaime Verruck e pelo Secretário Especial do Governo em Brasília, Pedro Chaves (PRB).’