Mundo Reino Unido confirma identidade de terceiro terrorista do atentado de Londres

A Polícia Metropolitana de Londres (Met) confirmou hoje (6) a identidade do terceiro autor do duplo atentado de sábado na capital do Reino Unido, que deixou sete mortos e 48 feridos. O identificado é Youssef Zaghba, de 22 anos, um italiano de origem marroquina e que não estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência britânico. A informação é da Agência EFE.

Em um comunicado divulgado no Twitter, a Scotland Yard (nome pelo qual também é conhecida a Met) indicou que esse homem "não era monitorado pela polícia ou pelo serviço secreto britânico".

"Ainda é preciso fazer a identificação formal, mas os detetives acreditam que (o terceiro terrorista) é Youssef Zaghba, de 22 anos, e do leste de Londres", informou a Met na nota divulgada depois que a imprensa italiana vazou sua identidade.

Além de confirmar o nome do agressor, a unidade antiterrorista da polícia de Londres divulgou uma fotografia de Zaghba.

Assim como aconteceu com os outros dois terroristas, Khuram Shazad, um britânico de origem paquistanesa de 27 anos, e Rachid Redouane, de 30 anos e de origem marroquina e líbia, o terceiro suspeito foi morto a tiros pelos agentes britânicos.

Suspeito preso

A polícia prendeu hoje um homem de 27 anos no bairro de Barking, na zona leste de Londres, suspeito de ter relação com os atentados. A notícia da detenção foi divulgada depois que as autoridades liberaram ontem à noite 12 pessoas que estavam sob custódia, sem qualquer acusação.

Na nota, a Met indicou que os agentes também fizeram buscas durante a madrugada em outra propriedade situada no bairro de Ilford, no nordeste da cidade.

O atentado no centro de Londres foi o terceiro ato terrorista cometido no país em menos de três meses, junto com o ataque em Westminster, onde morreram cinco pessoas no dia 22 de março, e o recente em Manchester, que resultou em 22 mortes.