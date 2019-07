UCDB Reitor da UCDB abre reunião do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa

Com a presença do Reitor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e de integrantes da Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep), teve início na manhã de hoje a segunda parte da reunião do Diretório do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (Foprop), na UCDB.

“É muito bom recebê-los aqui pois sabemos da importância de fóruns tão representativos como este, que discutem temas relevantes para o avanço da educação em nosso país. A UCDB é a instituição de ensino pioneira em nosso Estado e nascemos justamente para atender uma demanda da sociedade, que ainda precisava mandar os filhos estudarem em outras cidades. Mesmo com toda essa tradição, não paramos de nos modernizar e hoje, comemoramos a implantação de uma nova proposta pedagógica, que mantém os nossos valores educacionais, mas moderniza a metodologia de ensino”, destacou o Reitor.

Realizado no plenário do bloco Administrativo, a reunião segue durante o dia de hoje (23), coordenada pelo professor Dr. Márcio de Castro Silva Filho e com a presença do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UCDB, Dr. Cristiano Marcelo Espínola Carvalho.

Na pauta, entre os assuntos a serem debatidos estão: relato do GT Foprop/Capes sobre a redistribuição das bolsas; atuação frente ao quadro de financiamento às pesquisas e pós-graduação; preparação para o Enprop 2019; e homologação da vice coordenação do segmento das particulares.

O encontro teve início ontem (22), na UFMS e faz parte das atividades da 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).