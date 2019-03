Reitor da UCDB participa da posse da nova presidÃªncia do CRIE-MS

UCDB Reitor da UCDB participa da posse da nova presidência do CRIE-MS

O Reitor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Pe. Ricardo Carlos, participou nesta manhã (18), na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), da posse da nova presidência do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (Crie-MS). Pe. Ricardo atuou como vice-presidente do Conselho por dois anos.

Para o biênio 2019/2020, o Reitor da UFMS, Marcelo Turine, foi eleito o presidente do Crie-MS. Na data da posse, ele pontuou a importância do trabalho realizado pelo conselho: “Trata-se de um espaço permanente para debates, no qual pautamos decisões importantes e criamos um pensamento coletivo sobre o ensino superior em nosso Estado”. Já o cargo de vice-presidente do Crie-MS foi ocupado pelo Reitor da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp), Taner Douglas Alves Bitencourt.

Implantado em agosto de 2017, o Crie-MS traz a proposta de fortalecer o ensino superior em Mato Grosso do Sul. Também compõem o Conselho os Reitores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Fabio Edir, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Liane Maria Calarge, e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Luiz Simão Staszczak.

Durante a primeira gestão, concluída no ano passado, o Conselho promoveu ações importantes como o I Seminário da Rede Universitária da Rota de Integração Latino-Americana (UniRILA), em Campo Grande, na sede da UEMS e da UCDB, que discutiu os desafios sociais, turísticos, econômicos e das potencialidades acadêmicas relativas ao projeto, bem como a criação do Dia Estadual da Educação e a entrega da Medalha Darcy Ribeiro e da Comenda Pedro Pedrossian — premiações instituídas como forma de reconhecer as contribuições de professores, pesquisadores e outros profissionais do meio acadêmico à educação superior sul-mato-grossense.

Para 2019, o cronograma de trabalho do Crie-MS já foi estabelecido. As próximas reuniões estão agendadas para 3 de junho (na UFGD), 21 de agosto (na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), 13 de setembro (na UEMS), e 2 de dezembro (na Uniderp).