Reforma Reitor da UFMS entrega projetos da reforma e modernização do Morenão

Estádio do Morenão Foto: ASCOM/UFMS

O reitor Marcelo Turine entrega hoje, às 14h30, os projetos de reforma e modernização do estádio do Morenão para o governo de Mato Grosso do Sul.

Os projetos foram elaborados pela Coordenadoria de Obras e Projetos, da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura da UFMS, e incluem:

Acessibilidade: acesso de pessoas em cadeiras de rodas, com mobilidade reduzida, idosos e pessoas obesas em todos os níveis e setores da edificação, incluindo desde o acesso ao campo até as cabines de transmissão de rádio.

Banheiros: atendimento das exigências mínimas obrigatórias das instalações sanitárias em função da capacidade de torcedores.

Proteção do fosso ao redor do estádio: execução de guarda-corpo em ambos os lados para proteção de desnível e estrutura metálica de fechamento.

Reforma elétrica: substituição de quadros, eletrocalhas, iluminação e tomadas.

Prevenção e combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de bombeiros, com detalhamento de execução.