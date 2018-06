Relator da Lava Jato, Fachin valida delação premiada do publicitário Duda Mendonça

Relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin homologou nesta quinta-feira (28) o acordo de delação premiada proposto pelo publicitário Duda Mendonça com a Polícia Federal. A colaboração judicial diz respeito a investigações da Lava Jato cujo conteúdo está sob segredo de Justiça.

Duda Mendonça confessou à CPI dos Correios, em 2005, que recebeu R$ 10,5 milhões como caixa dois de campanha que elegeu o ex-presidente Lula em 2002. O publicitário chegou a tornar réu na ação penal 470, o processo do mensalão, quando foi acusado de receber dinheiro ilegalmente por serviços prestados ao PT, via offshore nas Bahamas. Duda foi absolvido porque, segundo os ministros do STF, não ficou provado que ele sabia da origem ilícita do dinheiro, de forma que não ficou demonstrada intenção de ocultar valores.