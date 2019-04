Barragem Relatório destaca risco de alteamento de barragem com infiltração Documento traz informações sobre as instalações das mineradoras pertencentes às empresas Vale e Vetorial

Os deputados estaduais Herculano Borges (SD), Evander Vendramini (PP) e Lucas de Lima (SD) entregaram hoje à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa o relatório da visita às empresas de mineração e barragens localizadas no município de Corumbá. O documento traz informações sobre as instalações das mineradoras pertencentes às empresas Vale e Vetorial e destaca o risco de alteamento de uma das barragens, que apresenta infiltração.

Conforme os deputados, na barragem de Gregório, da empresa Vale, não há nenhuma anormalidade no aspecto visual. “Realmente ela [barragem] está recebendo monitoramento eletrônico, tem vegetação ao redor bem preservada e firme, que está abaixo da sua capacidade máxima, que existe boa visibilidade nas placas orientando os caminhos de rota de fuga em casos de ruptura, que as sirenes de aviso estão instaladas e que realmente as estruturas físicas da empresa, como área de convivência e refeitório se localizam acima da barragem”, explica o relatório.

O processo de produção atual da empresa é realizado com a lavagem do minério, mas há a expectativa de produzir minério à seco ou misturado, o que ocasionaria um menor impacto e menor risco nas atividades, sendo seus minérios exportados de suas minas para Argentina e Uruguai. “A barragem foi inspecionada três vezes em 2018, sendo sua construção diferente da barragem que rompeu em Brumadinho, a da cidade mineira foi construída em formato Montante, já a de Corumbá, no formato Linha de Centro. O conteúdo dos rejeitos não é tóxico, e se houvesse a ruptura, não haveria possibilidade dos rejeitos chegarem ao Rio Paraguai”, diz relatório.

Na empresa Vetorial Mineradora há duas barragens instaladas e outras com status de bacia de decantação, e, por motivos de seguranças os postos de trabalho estão localizados acima das barragens, sempre fiscalizada periodicamente, seus rejeitos, em caso de ruptura só passariam pela rodovia BR 262 após 27 minutos, tempo suficiente para aviso e remoção de pessoas.

Segundo o relatório, a barragem sul da empresa Vetorial apresenta problemas. “Notamos visualmente que existe uma infiltração que está sendo tratada pela equipe de manutenção da empresa. Percebemos também que os rejeitos do minério estão ocupando quase que a totalidade e capacidade, que fez com que a empresa solicitasse alteamento da barragem, o que entendemos não ser o ideal para o momento, até que se tenha certeza de que a infiltração detectada esteja totalmente recuperada”, destacaram os parlamentares presentes na vistoria.

Além disso, segundo os deputados, o Plano Emergencial da empresa ainda não está finalizado, entretanto a empresa ainda tem um prazo definido para finalizar o que está no projeto.

Para os parlamentares, as mineradoras da região geram riquezas, rendas e empregos. “Tudo isso deve ser executado com responsabilidade ambiental e proteção das vidas humanas. ”, explicaram.

Os deputados enfatizaram ainda que é importante observar o que acontece nas barragens. “Continuaremos acompanhando de perto as ações dos órgãos fiscalizadores competentes e das empresas Vale e Vetorial, com o objetivo de proteger o que temos de mais valiosos em nosso estado, nossa gente e nosso rico meio ambiente”, concluíram.