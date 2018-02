Ministério Público do Trabalho Relatórios do MP apontam violações a direitos humanos em MS

O Ministério Público do Trabalho e o Ministério Publico Federal apresentaram relatórios de atuação em Mato Grosso do Sul, informando que o Estado registra muitas situações de desrespeito a direitos humanos, particularmente no contexto das relações de trabalho e na questão fundiária.

O MPT divulgou nota informando que em 2017 formalizou pedidos de R$ 100,5 milhões em indenizações por dano moral coletivo em casos relacionados a denúncias de trabalho escravo. No total, segundo o órgão, foram ajuizadas 103 ações civis públicas e celebrados 217 termos de ajustamento de conduta no período. Ao longo do ano foram encaminhadas ao MPT 1.187 denúncias desse tipo.

O número de ações civis públicas envolvendo trabalho escravo cresceu nos últimos dois anos. Em 2016 foram registradas 93 ações e, no ano seguinte, 103. Desse total, 70 ações (68%) estavam relacionadas a trabalho degradante, o que, segundo o MPT, mostra a importância do conceito moderno de trabalho escravo mais abrangente, de forma a incluir, nesse crime, práticas como a de escravidão por dívidas. O relatório aponta também bons resultados nos termos de ajustamento de conduta. Dos 217 termos firmados pelo MPT, 130 (60%) estavam relacionados a trabalho degradante.

ÍNDIOS - A Justiça atendeu pedido do Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul e determinou a dissolução da empresa Gaspem Segurança (matriz e filiais), apontada como responsável por ataques contra comunidades indígenas que resultaram na morte de duas pessoas e em dezenas de feridos, entre 2009 e 2011. A decisão determinou o cancelamento do registro da empresa na Polícia Federal, multa de R$ 240 mil por danos morais e a indisponibilidade de bens.

A decisão já transitou em julgado e a ela não cabe mais recurso. Para o MPF, a empresa atuava ilegalmente em conflito fundiário, constituída como “força paramilitar ou milícia privada”. A decisão judicial listou várias irregularidades cometidas pela empresa que, segundo o despacho, descumpria rotineiramente as normas exigidas para o exercício de suas atividades empresariais”.