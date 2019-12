Pré-matrícula Reme abre pré-matrícula para alunos novos nesta terça-feira

A Rede Municipal de Ensino Reme (Reme) abre, nesta terça-feira (3), o período de pré-matrícula para os alunos que desejam estudar na Reme de Municipal de Ensino (Reme) em 2020. O prazo termina dia 22 de dezembro e os pais ou responsáveis dos alunos novos devem realizar o cadastro de pré-matrícula pelo site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br

Caso queira, o pai também buscar a Central de Matrículas, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, na Vila Margarida ou entrar em contato pelo telefone 0800 615 15 15.

Os pais podem fazer três opções de escolas de acordo com as necessidades da família. A Central fará a designação de acordo com a solicitação indicada pela família, mas também observando a disponibilidade de vaga da unidade escolar, por isso é importante não perder o prazo da pré-matrícula.

A designação para estes alunos será divulgada pelo site da Semed e nas escolas da Reme, no dia 14 de janeiro. A efetivação da matrícula deverá ser feita pelos pais entre os dias 14 a 17. Eles deverão procurar a unidade escolar de designação para assinarem o requerimento.

O ato de realizar a pré-matrícula não garante a vaga para a criança. Para isso, é preciso que os pais dos alunos novos também busquem a escola para a qual o filho foi designado para efetivar o processo.

EMEIs

Já a primeira listagem para dos alunos contemplados com vaga em uma das 106 EMEIs será divulgada no site da Semed no dia 14 de janeiro. O prazo para efetivação vai até dia 24 de janeiro. A segunda listagem sairá dia 11 de fevereiro e a efetivação deve ser feita até dia 21.