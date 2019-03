Reme oferece capacitaÃ§Ã£o inÃ©dita para professores de EMEIs

Capacitação Reme oferece capacitação inédita para professores de EMEIs

Com a mudança de nomenclatura dos antigos Ceinfs para Emei’s (Escolas Municipais de Educação Infantil), consolidada por meio de decreto no início do ano, a Reme (Rede Municipal de Ensino) vem intensificando ações que reforcem o caráter pedagógico dessas unidades.

Por isso, com o objetivo de assegurar momentos de estudos e reflexões sobre o trabalho docente e contribuir com o processo de ensino e aprendizagem, a Semed (Secretaria Municipal de Educação), por meio da Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais, está promovendo para os professores, o programa de formação Reflexões Pedagógicas: diálogos entre a teoria e a prática, que já é oferecido aos professores das escolas.

As formações, que terminam nesta terça-feira (19), estão sendo desenvolvidas pela primeira vez, neste formato, com os docentes da Educação Infantil que atuam especificamente nas Escolas Municipais de Educação Infantil. O programa está sendo aplicado pela equipe técnica da Gerência da Educação Infantil, em parceria com as equipes técnicas de Educação Física e Arte da Gerência do Ensino fundamental.

Ao todo, foram oferecidos sete cursos em cada período, contemplando 3,7 mil profissionais. “Antigamente a sociedade tinha um olhar apenas de cuidador quanto ao trabalho realizado nos antigos Ceinfs, agora a intenção é que as EMEIs tenham os mesmos encaminhamentos pedagógicos que as escolas já têm. Para isso é preciso que os profissionais se atualizem sobre as propostas da Educação do município e como deve ser trabalhado o processo educativo dentro das EMEI’s”, explicou o superintendente das Políticas Educacionais da Semed, Waldir Leonel.

Com o novo modelo de formação, os cursos são oferecidos em outras instituições de ensino, não apenas no Centro de Formação da Semed e os professores podem escolher qual curso desejam participar. Antes, os profissionais das EMEI’s realizavam os estudos apenas dentro de suas unidades.

Nesta primeira etapa da formação, estão sendo contemplados os professores de Educação Física e de Artes. De acordo com o Waldir Leonel, essa decisão foi tomada porque, segundo o superintendente, esses profissionais não têm uma formação específica para trabalhar com crianças da faixa etária atendida nas Escolas Municipais de Educação. “Pensamos neles nessa primeira formação para mostrar a esses profissionais, qual o papel deles como educadores nessa etapa da Educação”, disse.

Para a professora Wany Barbosa de Lima, professora de Artes na EMEI O Bom Pastor, a formação é importante para renovar o conhecimento. “Nós abrimos a mente para outros pensamentos e ampliamos nosso olhar sobre a Educação. Acredito que também, aos poucos, a sociedade vai entender que nosso trabalho nas EMEIs visa o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e vai além de apenas cuidar das crianças”, ressaltou.