SAÚDE Remédio de insônia mata mais que cocaína e heroína, conclui pesquisa A OMS e cientistas da Universidade da Columbia Britânica, no Canadá, alertam que fármacos com o composto benzodiazepina causam abstinência e dependência

A conclusão de pesquisa publicada no jornal científico American Of Public Helth, aponta para soníferos com uso indiscriminado, segundo a avaliação de pesquisadores o benzodiazepina (BZD), mata mais que drogas devastadores, como a cocaína e heroína.

O primeiro estudo da Universidade da Columbia Britânica (UBC), aponta para o medicamento como um “assassino em potencial”, que mata 1,86 vezes mais do que drogas ilegais.

A pesquisa contou com 2802 participantes que usavam o benzodiazepina e foram consultados semestralmente no período de cinco anos, na ocasião, 18,8% dos entrevistados morreram nos cinco anos. Orientados a isolar os riscos, levando em conta outros fatores, os pesquisadores ainda assim tiveram grande surpresa com o perigo apresentado pelo medicamento.

Além de causar uma morte prematura, o medicamento também facilita a contaminação com vírus, caso da hepatite C, cerca de 1,67 vezes maiores as chances de contaminação a quem usou medicamentos com o composto.

“O interessante sobre estas descobertas é que é uma droga prescrita e as pessoas pensam que estão seguras. Mas, provavelmente, estamos a prescrever essas drogas de uma forma excessiva e que por sua vez está causando danos”, disse o cientista Keith Ahamad ao jornal Vancouver Sun.

Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que a benzodiazepina só deve ser prescrita para tratar “ansiedade ou insônias graves, incapacitantes, que causem angústia extrema”. A entidade recomenda que os médicos levem em conta que o composto causa dependência e síndrome de abstinência – por isso, deve ser usada numa dose eficaz mínima e durante o menor tempo possível.

