Noronha Renata Kuerten diz que irá se casar em Noronha ainda este ano

Chegou a hora da apresentadora de "Um Show de Noiva", do canal E!, subir ao altar. Renata Kuerten, 30, revelou em entrevista à revista Quem que ela e Beto Senna, com quem está há oito anos, firmaram o namoro no arquipélago brasileiro de Fernando de Noronha, em Pernambuco.

O pedido de casamento foi feito na praia e por acaso. "A gente estava na praia com a Jana, minha amiga. Estávamos conversando e ela disse, 'Ai, miga, casa logo com o Beto'. Por que ela está indo para Noronha no Carnaval", contou a modelo. "Aí eu disse, 'Tá bom, vamos casar, amor?'. Daí ele disse, 'Vamos. Eu até sei onde a gente vai casar. Vai ser em Noronha'", conta. Ainda não há data definida para a cerimônia.

Kuerten também disse que já recebeu anel de noivado, mas que não usa porque não tem o costume de usar jóias.

Em maio, mês das noivas, Kuerten retorna à TV na série "Um Show de Noiva". O reality acompanhará a escolha pelo vestido de casamento ideal de participantes diferentes, que vão de casais homossexuais a cadeirantes e mulheres que usam apenas tecidos veganos. A produção conta com a expertise de Constance Zahn, que está há 11 anos no mercado de casamentos.