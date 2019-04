Filme Renato Aragão convida Carlinhos Maia para estrelar filme O alagoano jantou com Renato e Lilian na casa deles, na Barra da Tijuca

Carlinhos Maia vai fazer o próximo filme de Renato Aragão. Os comediantes da nova e da velha geração se encontraram no Rio, na semana passada, e Renato convidou Carlinhos pessoalmente. O projeto ainda é mantido em segredo pelo eterno Didi, mas vai ser mais uma parceria com a Globo Filmes.

O alagoano, que se casa em maio com o companheiro Lucas Guimarães, jantou com Renato e Lilian na casa deles, na Barra da Tijuca, e aproveitou para tietar o ídolo e fazer perguntas do tipo: “É verdade que você só gosta de ser chamado de doutor?”. Renato respondeu que não, embora seja doutor de fato. Para quem não sabe, o humorista é advogado.