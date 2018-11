Renato Aragão Renato Aragão recebe homenagem e lembra formação clássica dos 'Trapalhões' Filmes do quarteto ocupam até hoje o ranking das maiores bilheterias

Marco Luque e Lúcio Mauro Filho fizeram uma pausa na disputa de décadas em Os Melhores Anos das Nossas Vidas para prestar uma homenagem a Renato Aragão. O nosso eterno Didi relembrou o sucesso ao lado de Dedé Santana, Mussum e Zacarias no humorístico Os Trapalhões.

Em um papo com Lázaro Ramos, ele lembrou a formação clássica do grupo que atuou junto por mais de duas décadas.



"Vim do Ceará, contratado por uma emissora, para arranjar um parceiro. Vi o Dedé em um programa de auditório, contando piada. Achei ele brilhante e o convidei para ser meu parceiro".

Renato participou do quadro “Nas Telas do Cinema e na TV”, onde relembrou os sucessos de bilheterias dos filmes do quarteto nas décadas de 70 e 80.