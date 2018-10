TV Brasil Reportagem da TV Brasil ganha Prêmio Vladimir Herzog Venceu na categoria melhor produção jornalística em vídeo

A reportagem Defensores sob ameaça, de Mariana Fabre, exibida no programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, venceu o 40ª Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos na categoria melhor produção jornalística em vídeo. A série de reportagens Mulheres no cárcere, de Danyele Soares, receberá Menção Honrosa de produção jornalística em áudio. A solenidade de entrega da premiação será realizada na quinta-feira (25), às 20h no Tucarena, Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Quatro reportagens produzidas pela EBC foram finalistas do 40ª Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog. A reportagem Refugiadas, de Bianca Vasconcellos, produzida pelo Caminhos da Reportagem também concorreu à melhor produção jornalística em vídeo. A série O povo venezuelano e a crise, de Kariane Costa, veiculada pela Rádio Nacional e publicada na Radioagência Nacional também disputou o prêmio de melhor produção jornalística em áudio.

O Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos reconhece o trabalho de jornalistas que colaboram na defesa e promoção da Democracia, da Cidadania e dos Direitos Humanos e Sociais.

Defensores sob ameaça

A reportagem abordou a violência contra os militantes de direitos humanos e mostrou como o Brasil é um país perigoso para os que os defendem. A morte da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, casos como o da líder sindicalista Margarida Alves e do extrativista Chico Mendes, ambos assassinados na década de 1980, ainda são uma realidade, principalmente para os que lutam pelo direito à terra.