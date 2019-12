TV Repórter desmaia ao vivo na Globo no meio de entrevista na rua Cássia Carioca passou mal durante uma entrevista ao vivo por conta do forte calor no Rio

Foto: © Reprodução / TV Globo

A repórter Cássia Carioca, da afiliada da Globo TV Rio Sul, no Rio de Janeiro, teve um desmaio ao vivo durante uma entrevista que fazia para o programa RJ1.

Em vídeo, é possível notar que no meio da fala de um entrevistado ela começa a não se sentir bem. A queda acontece segundos depois. O próprio entrevistado tenta acudir a jornalista. O assunto eram as compras de fim de ano em Angra dos Reis.

Com o momento inesperado, as âncoras do jornal, visivelmente preocupadas, continuaram a dar informações. "Tivemos um problema com a nossa repórter", disse uma delas.

De acordo com o UOL, a repórter se sentiu mal por conta do forte calor carioca. Ela já foi medicada e está consciente.

Em setembro, mas na TV da Argentina, a cantora Daniela Pérez batia um papo com os apresentadores do programa local Intrusos, da América TV, quando se sentiu mal e teve um AVC no meio do palco. Ela foi levada para o hospital.