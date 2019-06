Pacto nacional Representantes de MS participam de seminário do pacto nacional pela primeira infância

Em evento nacional, etapa regional do Centro-Oeste, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), participou nesta terça-feira (25.6) das discussões em torno da primeira infância em evento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em Brasília (DF), contribuindo com a construção de ideias e o fortalecimento de políticas públicas.

“Em um tema tão sensível para nossa sociedade a participação de todos os segmentos do setor público é de fundamental importância. Não podemos deixar escapar nenhuma chance de debater a primeira infância. O que é discutido contribuirá com nossas ações e no fortalecimento de ideias”, pontuou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

A superintendente da Política de Assistência Social, Salette Marinho de Sá, e a coordenadora do Programa Criança Feliz em MS, Edna Bordon, representam o Governo do Estado na Capital federal.

Da esquerda para a direita: superintendente da Política de Assistência Social, Salette Marinho de Sá, e a coordenadora do Programa Criança Feliz em MS, Edna Bordon

No Criança Feliz, por exemplo, MS é destaque com a implementação do atendimento direto com crianças nas unidades de acolhimento, e que leva o nome de Intervenção na Unidade de Acolhimento – (UAI Bebê), em parceria com o município de Campo Grande. A equipe do Criança Feliz, nas demais regiões do Brasil, realiza visitas somente em domicílios.

Conforme o CNJ, o evento reúne magistrados, procuradores, promotores, defensores públicos, advogados, equipes psicossociais-jurídicas e demais profissionais do sistema de garantia de direitos da região Centro-Oeste e do estado do Tocantins – Conselhos Tutelares, Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente, servidores das unidades de Direitos Humanos, Desenvolvimento Social, Saúde, Educação e Segurança Pública.