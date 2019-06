Alvejada Residência é alvejada por tiros na Vila Jacy Vítima entregou projéteis de arma de fogo

Uma residência foi alvejada por tiros na madrugada desta sexta-feira (7) na Vila Jacy, em Campo Grande. A proprietária da casa procurou a delegacia de polícia e entregou projéteis de arma de fogo que estavam na calçada.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a mulher, que terá a identidade preservada, informou que reside na casa com uma filha e três netos. Na madrugada desta sexta, ouviu alguém mexendo no portão e na sequencia quatro disparos de arma de fogo.

A vítima informou que ninguém ficou ferido e que, o portão e muro ficaram com as marcas dos tiros. A proprietária também relatou que não tem rixas, mas no ano passado um dos netos foi assaltado em frente ao imóvel, por homens armados que atiraram no chão. O caso será investigado.