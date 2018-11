Pantanal Resolução aprova projeto pedagógico do Curso Normal Médio Povos do Pantanal urso será operacionalizado pelo CEFPI, localizado em Campo Grande

Foi publicado nesta quarta-feira (21.11), no Diário Oficial do Estado (DOE), a Resolução/SED nº 3.515, que aprova o projeto pedagógico do Curso Normal Médio Intercultural Indígena Povos do Pantanal. Com vagas abertas para novos estudantes até o fim deste mês de novembro, o curso é voltado para candidatos indígenas das etnias Atikum, Guató, Kinikinau, Kadiwéu, Ofaié e Terena.

De acordo com a publicação, o Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do Sul (CEFPI), que já era responsável pelo processo de seleção dos estudantes, também passa a operacionalizar todo o curso. O documento traz ainda, que a autorização de funcionamento do Curso Normal Médio Intercultural Indígena Povos do Pantanal, se dará por meio de ato da secretária de Estado de Educação, professora Cecilia Motta.

Processo Seletivo

Aberto no último dia 13 de novembro, o processo de seleção de estudantes para a 4ª turma do Curso segue aberto até dia 30 de novembro. Para participar, os interessados devem encaminhar a ficha de inscrição ao CEFPI, acompanhada de uma carta de intenção, expondo os motivos para o ingresso na formação de professores, conforme modelo também presente na publicação.

Os documentos e as fichas deverão ser endereçados à Comissão do CEFPI, pelo endereço eletrônico (inscricoespovos@gmail.com) ou via carta registrada, para o endereço do Centro, na rua 13 de Maio, nº 1.090 – 3º Andar, Aptº 1.

As dúvidas quanto à abertura de vagas poderão ser esclarecidas por meio do telefone (67) 3365-8397, e/ou do e-mail (cefpi@sed.ms.gov.br). Mais informações, na edição n. 9.780 do DOE, nas páginas 20 e 21.