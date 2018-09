Curso Resolução libera funcionamento de curso Técnico em Coxim

Foi publicada na edição desta quinta-feira (27.9), do Diário Oficial do Estado (DOE), a Resolução/SED nº 3.475, que aprova o projeto pedagógico e autoriza o funcionamento do curso Técnico em Administração, no município de Coxim.

De acordo com o documento, o curso atenderá a demanda da Educação Profissional Técnica de nível médio e será oferecido na EE Pedro Mendes Fontoura, com o Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios.