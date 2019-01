DOE Resultado da primeira fase do concurso da educação será publicado no DOE desta quarta-feira

A informação é do presidente da Comissão Organizadora do certame Paulo Victor Oliveira. Segundo ele, os resultados estão em processamento pela Fundação de Apoio, Pesquisa e Assistência do Rio de Janeiro (Funrio) e estarão disponíveis para consulta dos 14.370 candidatos no DOE, e na área do candidato no site da Fundação.

O cronograma previa a publicação dos recursos e resultado final das provas para o dia 25 de janeiro, porém, o número elevado de recursos demandou análise mais criteriosa e aprofundada das solicitações.

O sistema de segurança utilizado pela Funrio aplica provas diferenciadas conforme o quantitativo de candidatos por sala. A metodologia, somada ao número de inscritos, e as provas aplicadas para 12 áreas específicas, contabilizou 650 gabaritos diferentes, segundo Oliveira.

O Concurso

A primeira etapa do concurso que oferta mil vagas para o cargo de professor da carreira profissional da educação básica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação (SED), foi realizada no dia 16 de dezembro. O índice de abstenção foi de 6,27%.