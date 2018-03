Educação Resultado do Fies 2018 será divulgado hoje 'Os aprovados terão de terça-feira (6) a quinta-feira (8) para fazer a complementação do cadastro no site FiesSeleção'

Os resultado da modalidade principal do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) será divulgado hoje, segunda-feira (5) no site do programa. O Ministério da Educação não confirmou o horário em que os dados estarão disponíveis para consulta. As inscrições foram encerradas na última sexta-feira (2).

De acordo com o último balanço do MEC, o programa registrava 443,3 mil inscrições. Para esta edição, são ofertadas 155 mil vagas, das 310 mil previstas para serem abertas pelo Fies em 2018. Dessas, 100 mil são na modalidade principal, com juro zero para os estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.

Os aprovados terão de terça-feira (6) a quinta-feira (8) para fazer a complementação do cadastro no site FiesSeleção.

Na modalidade P-Fies, com financiamentos feitos diretamente nos bancos e voltado para estudantes com renda de três a cinco salários mínimos, o resultado será divulgado no dia 12 de março.

Cronograma do Fies

- 5 de março: resultado da pré-seleção na chamada única e lista de espera na modalidade principal do Fies;

- 6 a 8 de março: complementação da inscrição no FiesSeleção pelos candidatos pré-selecionados na chamada única;

- 12 de março: resultado da pré-seleção na modalidade do P-Fies