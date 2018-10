PMMS Resultado do psicotécnico da PMMS e Bombeiros serão divulgados somente amanhã SAD confirma que publicação atrasará um dia do cronograma inicial

O resultado da segunda fase do concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros deve ser divulgado amanhã (31). No cronograma inicial a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems) previa a publicação dos aprovados na prova psicotécnica hoje, mas o Diário Oficial do Estado não trouxe a lista e não há previsão de uma edição extra.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) os nomes serão publicados na edição de amanhã, juntamente com a abertura do prazo para solicitação de entrevista devolutiva para os inaptos, e a abertura do prazo para pagamento da taxa dos candidatos que fizeram o psicotécnico na condição sub judice, e por esse motivo não haviam sido convocados na lista inicial.

De acordo com a pasta as datas previstas no cronograma são estimativas. E conforme o edital podem sofrer alterações. A terceira e próxima etapa para os aprovados nesta fase está programada para o dia 9 de novembro. A penúltima prova será de exames médicos, de caráter eliminatório.

Os exames clínicos vão avaliar os laudos, testes e exames solicitados para detectar doenças, sinais ou sintomas que inabilitem o candidato, bem como as condições clínicas, antropométricas e de aptidão física, correlacionadas com a idade, a massa muscular, e a altura do concorrente que, embora não voltadas à morbidez, possam ser consideradas impeditivas ou incapacitantes para suportar a realização do Exame de Capacidade Física, do Curso de Formação de Oficiais e da própria atividade de Oficial da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, em decorrência do intenso esforço físico e da fadiga física e mental próprias das funções militares.

O exame de saúde terá duas etapas. A primeira, o preenchimento do Formulário de Anamnese: com a finalidade de formar o histórico de doenças pregressas, tratamentos anteriores, histórico familiar e histórico de uso de medicamento e a segunda:avaliação Presencial (exame médico): clínico, antropométrico e de aptidão física. A última prova, o TAF (Teste de Avaliação Física) está agendada para o dia 8 de dezembro.