Biosul Resultados da Safra de cana-de-açúcar sai na próxima semana

Foto: Divulgação

O presidente da Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul), Roberto Hollanda, apresenta, na próxima terça-feira (02/05), a partir das 8h30, no auditório do 6ª andar do Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), os resultados da safra 2016/2017 de cana-de-açúcar de Mato Grosso do Sul e a primeira estimativa para a safra 2017/2018, que foi iniciada no dia º de abril.

Segundo Roberto Hollanda, os números divulgados são referentes à produção, mercado e emprego.

“O grande volume de chuvas causou prejuízos à colheita, mas, por outro lado, permitiu que algumas unidades estendessem a produção. Quando normalmente a maioria das usinas termina a safra em novembro, a maioria seguiu moendo e algumas estenderam o processamento até março, confirmando a característica única do nosso Estado de colher durante os 12 meses do ano”, frisou, adiantando que foi superada a marca de 50 milhões de toneladas de cana-de-açúcar colhidas no Estado.

Serviço – O Edifício Casa da Indústria fica na Avenida Afonso Pena, 1.206.