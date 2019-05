JUDICIÁRIO Réu de 19 anos é condenado a sete anos de prisão pela justiça de MS Homem foi preso com 98 gramas de maconha

Foto: Tero Queiroz

A justiça de Campo Grande condenou jovem de 19 anos a sete anos de prisão, após o suspeito ter sido preso com 98 gramas de maconha. A curiosa condenação foi assinada no dia 1° de abril, mas só foi divugada hoje (30), com a decisão do juiz da 6ª Vara Criminal, Marcio Alexandre Wust.

O jovem foi preso em 16 de dezembro de 2018, pelo Grupo de Operações e Investigação (GOI), durante rondas no bairro Dom Antônio Barbosa.

No dia em que foi preso, o jovem condenado completava oito dias em liberdade. Na ocasião, segundo os policiais, ao notar a equipe ele jogou algo fora no meio da rua, com isso, foi abordado com a droga. Outra porção além da que foi jogado fora, foi encontrada no bolso do suspeito, totalizando as 98 gramas que o levaram a ser condenado a sete anos em regime fechado.

A defesa do acusado apresentou contestação alegando que os termos da denúncia não condizem com a verdade, pois jamais o réu teve a intenção de cometer qualquer delito desta natureza. Justifica ainda que o réu é portador de diversas doenças, entre elas câncer e tuberculose, razão pela qual pede ao magistrado que autorize o acusado a cumprir sua pena em regime domiciliar.

Segundo o juiz, foram usados observação da conduta criminosa do jovem, que duranate a provisória cometeu outro crime. Ainda, segundo o magistrado, foram observados os antecedentes criminais do reús, que documento classifica como "péssimos", com passagens pela polícia e outros processos ajuizadosm, além de cumprimeitos de atos infracionais enquanto era menor, ainda segundo o juiz o jovem chegou a cumprir medidadas socieducativas na adolescência, que não surtiram nenhum efeito.

O juiz concluiu que a conduta social do réu é reprovável, 'pois faz do crime seu meio de vida, como uma profissão, uma vez que não possui trabalho lícito, demonstrando sua personalidade acentuadamente propensa à prática criminosa', finalizou a decisão.