MSGAS Reunião entre MS e Bolívia volta a debater futuro do gás natural no estado ''A reunião está prevista para ser iniciada as 8h30 e deve ir até o final do expediente desta terça-feira'

A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGAS) realiza nesta terça-feira (30.1) um encontro técnico e comercial com autoridades bolivianas para tratar de assuntos relativos ao gás natural. O encontro acontece das 8h30 às16 h, no auditório do Novo Hotel, em Campo Grande.

O objetivo do evento é debater temas como contratos futuros e o suprimento de gás natural para o Estado. Mato Grosso do Sul e Bolívia já tiveram reuniões em 2017, onde foram estabelecidos outros encontros para debater áreas diversas da infraestrutura do MS, entre elas o gás natural.

De acordo com diretor-presidente da Companhia, Rudel Trindade, Mato Grosso do Sul, além de estreitar estrategicamente as relações com o País, pretende buscar o fornecimento de gás natural para a implantação do projeto Termo Fronteira, de suma importância para a geração elétrica em no Estado.

Participam do encontro o governador Reinaldo Azambuja, o vice-ministro de Industrialização e Comercialização da Bolívia, Humberto Salinas; secretários estaduais Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), diretores da Companhia e convidados técnicos e comerciais.