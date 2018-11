Revalida Revalida: prazo para candidatos entrarem com recursos é prorrogado

O prazo para solicitar recursos contra a prova de habilidades clínicas do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), para médicos formados no exterior, foi prorrogado para esta sexta-feira (30). Os candidatos poderão pedir alteração nos padrões esperados de procedimento até as 23h59 (horário de Brasília).

Para entrar com o recurso, é necessário acessar o sistema do Revalida e fazer login em “Acompanhe sua inscrição”.

Nas provas realizadas nos dias 17 e 18 de novembro, os candidatos tiveram que percorrer dez estações dentro do hospital para resolução de tarefas sobre investigação de história clínica, interpretação de exames complementares, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos e aconselhamento a pacientes ou familiares.

As descrições do que os avaliadores esperavam dos médicos em cada uma das dez estações foram divulgadas em 23 de novembro no site do Revalida. A interposição de recursos começou na última segunda (26).