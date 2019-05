FALTAM 14 MIL Revisão eleitoral termina na nesta quinta-feira em Ponta Porã Outros vários municípios do interior de MS estão com agendamentos abertos

Termina na próxima quinta-feira (30), a revisão eleitoral e cadastramento biométrico obrigatório dos eleitores de Ponta Porã. Até o momento, 51.521 (78,36%) eleitores já estão em dia com a Justiça Eleitoral, entretanto, mais de 14 mil (cerca de 21%) ainda não compareceram e correm o risco de ter o título cancelado.

No município, os atendimentos são realizados somente por agendamento, disponível no site do TRE-MS. Após agendar, o eleitor deve comparecer na data e hora marcadas, portando um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, também devem levar o comprovante de quitação militar.

O prazo vai até 30 de maio de 2019 e o comparecimento é obrigatório, sob pena de cancelamento do título de eleitor. O eleitor que tiver o documento cancelado, fica impossibilitado de exercer alguns direitos na vida pública, como não poder votar e nem ser votado em uma eleição, não tirar passaporte ou qualquer outro documento que necessite do título de eleitor, não tomar posse em concurso ou cargo público, entre outros impedimentos que podem ser conferidos clicando no link: http://www.tre-ms.jus.br/imprensa/noticias-tre-ms/2017/Novembro/10-coisas-que-acontecem-se-seu-titulo-de-eleitor-for-cancelado

O Cartório Eleitoral de Ponta Porã fica na rua Baltazar Saldanha, 1591. Mais informações, ligue: 3431-3864 ou 3432-3331.

Para agendar o atendimento, clique aqui.

FECHAMENTO DO CARTÓRIO

Por conta do encerramento dos atendimentos do cadastramento biométrico, bem como o processamento dos dados da revisão eleitoral, não haverá atendimento ao público no Cartório Eleitoral de Ponta Porã entre os dias 31 de maio e 07 de junho. A medida foi publicada na Portaria nº 13/2019 da ZE 52. O atendimento retorna no dia 10 de junho.