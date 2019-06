PREFEITURA Reviva libera 14 de Julho 'novinha' no Centro Vários serviços já foram concluídos, como drenagem e esgotamento sanitário

Foto: Reprodução

O trânsito de veículos foi liberado ontem, quarta-feira (26), na Rua 14 de Julho, trecho entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Barão do Rio Branco. No local, a Engepar, empreiteira responsável pela obra, realizou todo o trabalho de infraestrutura pesada. Mesmo após a liberação, a via continua recebendo serviços, desta vez, de calçamento.

Na semana passada, o cruzamento da Rua 14 de Julho com a Dom Aquino também foi liberado. As obras de requalificação da via já foram mais de 70% concluídas, conforme informações da Engepar, e estão dentro do cronograma, com previsão de entrega no final de novembro deste ano.

Vários serviços já foram concluídos, como drenagem e esgotamento sanitário. O monumento em alusão ao relógio da 14 também já foi instalado e a iluminação de LED pode ser conferida nas primeiras quadras, entre a Fernando Corrêa da Costa e 15 de Novembro.

Ainda serão executados o paisagismo, a retirada dos fios (a via terá embutimento de rede) e a instalação do mobiliário. A nova 14 de Julho tem um conceito de valorização do pedestre, por isso terá calçadas mais largas e amplas. Ela também inova com rede de wi fi, videomonitoramento com câmeras de reconhecimento facial e fibra óptica em toda a via.

É importante reiterar que as lojas continuam funcionando normalmente e o acesso está garantido com passarelas.