Fronteira agrícola Ribas do Rio Pardo quer se tornar a nova fronteira agrícola de MS Município tem mais de 21 mil hectares de lavoura de soja e milho

Com mais de 21 mil hectares de lavouras de soja e milho, Ribas do Rio Pardo quer se tornar a nova fronteira agrícola de Mato Grosso do Sul. O tema será debatido amanhã na segunda edição do Dia de Campo sobre Fronteiras Agrícolas na fazenda Cachoeirinha, a 15 km da cidade. A data marca o final da colheita da soja na região e o início do intervalo antes do novo plantio. A abertura será feita pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do município Diógenes José Martins.

Segundo o secretário, diante da busca de produtores de municípios tradicionamente agrícolas como Maracaju e Sidrolândia por terras agricultáveis, a Prefeitura decidiu fazer o evento para divulgar o município neste sentido. “Cooperativas e produtores do Estado não estão tendo mais terra para expansão e por isso buscam áreas em outros estados. Queremos mostrar que em Ribas temos sim condições hídricas e territoriais para isso. O município tem 1,7 milhão de hectares e é o segundo em área do Estado. Temos terras argilosas com alta produtividade e isso será apresentado no dia de campo”, frisou o secretário.

Ele destaca que em 2017, Ribas tinha pouco mais de 2 mil hectares de lavouras e hoje são mais de 21 mil ha. “Nossa meta é atingir de 35 mil a 40 mil ha de lavouras em 2020”, destacou.

Martins lembrou ainda que serão debatidos ainda a questão florestal, produção de gado extensiva e confinamento.

Programação

Entre os temas a serem abordados estão “Qualidade de solos em sistemas produtivos” - Eng. Agr. Dr. Julio Cesar Salton, pesquisador da EMBRAPA Agropecuária Oeste; Alta visibilidade técnica e Econômica. Como obter resultados do Sistema ILP no município de Ribas do Rio Pardo - Eng. Agri. M. Sc Dirceu Luiz Bronch - MS Integração; Viabilidade econômica do Sistema ILP na região de Ribas do Rio Pardo - Eng. Agr. Roney S. Pedroso - MS Integração; sistema de irrigação entre outros.

Na parte da tarde serão feitas visitas as estações que tratam de modelos nutricionais e de gestão dos sistemas produtivos ; dinâmica de Colheita da Soja, Culturas do milho e do feijão safrinha no sistema irrigado Responsável: MS Integração e AF Agronegócios e safrinha de carne e manejo de pastagens do Sistema ILP integração positiva.

Inscrições podem ser feitas no 67 3238 1890.