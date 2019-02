Assentamento Rifle, carabina e sete cachorros são apreendidos em assentamento

Durante fiscalização ambiental no município de Nova Alvorada do Sul, a PMA (Polícia Militar Ambiental) apreendeu na tarde de ontem (20/2), um rifle, carabina e sete cachorros de caça, no assentamento Pana.

A equipe dirigiu-se até o lote de um homem e encontrou em um depósito um rifle calibre 22, e uma carabina calibre 357 (uso restrito), além de munições calibre 357 e calibre 38.

No local ainda havia sete cães de caça da raça americana. A equipe identificou o caçador e proprietário do material, porém, ele não voltou à casa. Possivelmente fora avisado da fiscalização. As armas e os cães foram apreendidos.

As armas ilegais foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul e os cães ficaram sob cuidados do proprietário do lote vizinho. O infrator, de 40 anos, responderá pelo crime de porte ilegal de arma de uso restrito. A pena para este crime é de três a seis anos de reclusão.