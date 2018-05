Rio de Janeiro deve ser o primeiro estado a adotar placa do Mercosul

As placas de automóveis unificada para os países do Mercosul devem ser adotadas pelos motoristas brasileiros até 1º de dezembro. O Rio de Janeiro deverá ser o primeiro estado a usá-la.

Como destaca o jornal O Globo, apenas os veículos da Argentina utilizam o modelo atualmente.

As novas placas tem combinação de quatro letras com três números pretos sobre um fundo branco. No alto, haverá uma faixa azul com o símbolo do Mercosul, o nome e a bandeira do país. Também serão incluídos os símbolos do estado e da cidade onde o veículo estiver registrado, bem como um código de barras bidimensional (QR code) e um microchip que substituirão os lacres usados no Brasil.