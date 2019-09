7 de Setembro Rio de Janeiro prepara programação para desfiles de 7 de Setembro

As festividades do Dia da Independência do Brasil no Rio de Janeiro começam às 8h30 deste sábado (7), na Avenida Presidente Vargas, com a revista da tropa e apresentação da banda do Batalhão de Guardas. Para as 9h está prevista a chegada do Fogo Simbólico da Pátria, que acenderá a pira. Em seguida, todos cantarão o Hino da Independência e haverá uma Salva de Gala.

O desfile está previsto para começar às 9h30 e terá duração de duas horas. Carros de combate, viaturas, motocicletas e tropas a cavalo também desfilarão. Aeronaves militares farão o desfile aéreo.

O evento contará com representações de Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar e Civil do Estado do Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Administração Penitenciária, ex-Combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB), escolas militares e municipais, associações e entidades civis tais como a União dos Escoteiros do Brasil e Lions Clube e Cruz Vermelha.

Interdições e horários especiais

A Supervia informou que colocará trens especiais entre as estações de Deodoro, onde fica a Vila Militar, até a Central do Brasil.

As linhas 1 e 2 do metrô vão funcionar em horário de feriado: das 7h às 23h. E todas as estações nas imediações da Avenida Presidente Vargas estarão abertas.

Por conta do desfile, várias ruas do Centro do Rio de Janeiro estarão fechadas a partir das 4h deste sábado. Um trecho da Avenida Presidente Vargas, entre a Rua Primeiro de Março e Avenida Rio Branco, terá o sentido do tráfego invertido e haverá mão dupla de veículos na Rua Primeiro de Março, entre as avenidas Presidente Vargas e Almirante Barroso. A Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade (CET-Rio) escalou 76 agentes de trânsito que, junto com a Guarda Municipal, controlará o tráfego de veículos. Confira a seguir as interdições no centro do Rio:

Avenida Presidente Vargas, pista central, sentido Norte-Centro, a partir da agulha próxima ao prédio dos Correios, até a Avenida Rio Branco;

Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Norte-Centro, a partir do acesso às ruas Carmo Neto e Benedito Hipólito, até a Avenida Rio branco;

Avenida Presidente Vargas, pista central e lateral, sentido Centro–Norte, no trecho entre a Avenida Rio Branco e Rua de Santana;

Rua Benedito Hipólito, entre as ruas Marquês de Pombal e de Santana;

Rua Irineu Marinho;

Rua de Santana;

Rua Moncorvo Filho, no trecho entre a Rua General Caldwell e a Praça da República;

Praça da República, no trecho entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Presidente Vargas;

Rua Tomé de Souza, no trecho entre a Rua Buenos Aires e a Avenida Presidente Vargas;

R. dos Andradas, no trecho entre as ruas Buenos Aires e da Alfândega;

Avenida Presidente Antônio Carlos, pista central, entre a Avenida Presidente Wilson e Rua Santa Luzia;

Avenida Marquês de Sapucaí, entre a Rua Benedito Hipólito e a Avenida Presidente Vargas;

Avenida Presidente Antônio Carlos, pista central, entre as ruas Santa Luzia e Araújo Porto Alegre, deixando livre os cruzamentos;

Praça Pio X;

Avenida Almirante Barroso, no trecho entre as avenidas Rio Branco e Presidente Antônio Carlos – pista sentido Avenida Presidente Antônio Carlos;

Avenida Rio Branco, no trecho entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Araújo Porto Alegre;

Praça Barão de Ladário, entre as ruas Visconde de Itaboraí e 1º de Março, (lado oposto ao 1º Distrito Naval);

Rua Uruguaiana, trecho entre a Avenida Marechal Floriano e a Rua da Carioca;

Avenida Marechal Floriano, sentido Centro–Norte, no trecho entre as ruas Camerino e Acre;

Avenida Marechal Floriano, total, no trecho entre a Rua Camerino e a Praça Procópio Ferreira;

Avenida Passos, no trecho entre a Avenida Marechal Floriano e Rua Buenos Aires;

Rua Visconde da Gávea, no trecho entre as Ruas Senador Pompeu e Avenida Marechal Floriano;

Rua Marcílio Dias e Praça Cristiano Otoni;

Avenida Gustavo Barroso, entre a Rua Frederico Silva e a Avenida Presidente Vargas;

Rua Buenos Aires, no trecho entre a Rua 1º de Março e Avenida Rio Branco;

Rua Haroldo de Andrade, toda a extensão;

Avenida Nilo Peçanha, trecho entre as avenidas Graça Aranha e Presidente Antônio Carlos – pista sentido Avenida Presidente Antônio Carlos.