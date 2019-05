Tiroteio Rio-Santos é bloqueada três vezes por causa de tiroteio em Angra

A Rodovia BR-101, no trecho conhecido como Rio-Santos, foi bloqueada três vezes hoje (9) por causa de tiroteios em favelas às suas margens. A interdição foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), de forma preventiva, a fim de proteger os motoristas que passam por ali.

O primeiro bloqueio ocorreu na parte da manhã, por volta das 10h, e durou cerca de duas horas, até pouco depois das 12h, quando a rodovia foi reaberta. Na parte da tarde, a BR-101 voltou a ser fechada, com o retorno dos tiroteios, às 12h50, sendo reaberta às 13h45.

Às 14h40, segundo a PRF, as pistas novamente foram bloqueadas, por causa de uma operação da Polícia Militar no local. A reabertura ocorreu às 15h.

Angra tem várias favelas instaladas nos morros que a circundam, incluindo Sapinhatuba, onde têm ocorrido os maiores enfrentamentos entre facções rivais nas últimas semanas, provocando tiroteios quase diários. No último sábado (4), o governador Wilson Witzel sobrevoou a região em um helicóptero da Polícia Civil, dizendo que estava acontecendo uma operação para combater a violência no local, "para trazer a paz aos moradores". No domingo (5) um novo tiroteio entre traficantes voltou a ocorrer.