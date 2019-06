Ademir Santana Rochedinho conquista escola agrícola com apoio de Ademir Santana

Após solicitação do Vereador Ademir Santana, Rochedinho conquista a segunda Escola Agrícola de Campo Grande, a Escola Municipal Barão do Rio Branco, agora é Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco. O decreto n. 13.859/19, foi publicado em 29 de abril e altera classificação das unidades escolares da rede municipal de ensino de Campo Grande, de escolas da Zona Rural para Escolas do Campo.

A solicitação do parlamentar é um desejo antigo e teve início no final de 2017, quando oficializou o pedido ao Prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, para que as escolas da zona rural de Campo Grande, localizadas na Colônia Aguão e nos distritos de Rochedinho e Anhanduí, fossem transformadas em escolas agrícolas, a fim de dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos pela população local.

O parlamentar ressalta a importância de transformar as instituições em escolas agrícolas para que as crianças sintam prazer em realizar as atividades de campo e dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos na localidade, além das matérias básicas da escola. “A escola agrícola continua mantendo toda a grade curricular normal contemplando matemática, português, geografia, história, entre outras, adicionando uma formação técnica profissionalizante, como o ensino ao cultivo de hortas, ordenha do leite, manejo do gado e por aí vai. Nada mais justo”, argumentou.

“As escolas estão localizadas nas regiões em que as atividades de campo são a principal fonte de renda e se as crianças tiverem acesso desde cedo ao que é produzido, futuramente poderão dar continuidade ao trabalho desenvolvido na região, sem a necessidade de ter que sair para estudar fora, além de ajudar na economia local”, comenta Ademir.

Para o o diretor da escola, Francisley Galdino, a transformação para Escola Agrícola, é uma conquista para os alunos que ao finalizarem o 9º ano, poderão sair com uma pré formação profissionalizante em técnico agrícola, garantindo oferta de ensino com características das atividades do campo, além das possíveis parcerias com instituições que resguardam e investem nas atividades do campo. “A Escola Agrícola é um grande incentivo para as crianças que já convivem com as atividades de campo, todos ganham com essa conquista”, avaliou Galdino.

A população de Rochedinho está recebendo atenção especial nesta gestão. Ano passado, a escola recebeu duas salas de pré-escola e a inauguração da academia ao ar livre, pedido antigo da comunidade. “Rochedinho é um distrito muito importante e que merece atenção para crescer. Não tenho dúvida que a escola agrícola e as melhorias levarão recursos importantes para o desenvolvimento do distrito, além de atrair mais famílias interessadas em criar seus filhos dentro das tradições da comunidade”, finaliza Ademir Santana.