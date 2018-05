"#Respeito" Roda de conversa aberta ao público com tema Identidade LGBT acontece na Uems "O evento também terá a divulgação do Censo LGBT, que o Governo do Estado lança no dia 4 de maio"

Nesta terça-feira (8/5), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) de Campo Grande, realiza uma Roda de Conversa com o tema Identidade LGBT. O evento vai debater, relatar e principalmente informar as diferenças entre os diversos gêneros. “Vamos começar explicando as características dos gêneros e teremos relatos sobre dificuldades, preconceitos e muito mais”, explica o assessor da Subsecretaria de Políticas LGBT do Governo do Estado, Marco Aurélio de Almeida Soares.

Como a intenção é informar a população, o evento será aberto a toda comunidade de Campo Grande. Entre os participantes estarão a professora doutora Léia Texeira Lacerda (Uems), coordenadora do Grupo de Pesquisa: Educação, Cultura e Diversidade da Universidade certificado pelo CNPq, que vai explicar os diversos tipos de gêneros e o relato pessoal de Frank Rossatte, gay e bissexual; Mikaela Llima, mulher transexual; Carlos Eduardo Rodrigues (Karuh), homem transexual; e Jamile Weiss, mulher lésbica.

O evento também terá a divulgação do Censo LGBT, que o Governo do Estado lança no dia 4 de maio. A pesquisa pretende identificar a população LGBT de Mato Grosso do Sul, traçando sua escolaridade, locais de atuação e se estão em estado de vulnerabilidade. “Essa pesquisa vai nortear as políticas desenvolvidas pelo Governo do Estado, voltadas para a população LGBT”, explica Marco Aurélio.

A Roda de Conversa será no dia 8 de maio, às 18h30, do auditório da Uems de Campo Grande (avenida Dom Antônio Barbosa, 4.155 Vila Santo Amaro), com certificação de 4 horas para os participantes. O evento faz parte das ações do Maio de Visibilidade LGBT, que terá uma série de ações em prol de esclarecimentos e de quebra de preconceitos.