Copa Pelezinho Rodada da Copa Pelezinho Ensino Médio tem 3 partidas marcadas para domingo Rodada tem início as 9h no ginásio da Escolinha Pelezinho/União dos Sargentos, em Campo Grande

A 9ª Copa Pelezinho Ensino Médio continua no domingo (9) com três partidas, definindo os semifinalistas do torneio de futsal.

A rodada será aberta às 9h com Elite x Funlec. Na sequência jogam Emygdio Campos Widal x Silvio Oliveira Santos. A rodada termina com João Carlos Flores x CAC.

Somente a equipe da Funlec está garantida na semifinal do torneio de forma antecipada. Outras cinco equipes ainda disputam três vagas.

O torneio reúne estudantes, de 15 a 17 anos, de escolas do Ensino Médio de Campo Grande. As rodadas ocorrem sempre aos domingos no ginásio Pelezinho/União dos Sargentos, no Bairro Amambaí