Copa Pantanal Rodada decisiva da Copa Pantanal começa hoje e vai até domingo na Capital Hoje tem as semifinais da categoria adulto feminino com UCDB x Círculo Militar e AABB x Escolinha Pezão, a partir das 19h

A 9ª edição da Copa Pantanal de Vôlei entra na reta decisiva com jogos entre esta sexta-feira (26) e domingo no ginásio do Centro de Treinamento Esportivo, no Carandá Bosque, em Campo Grande.

Hoje tem as semifinais da categoria adulto feminino com UCDB x Círculo Militar e AABB x Escolinha Pezão, a partir das 19h.

A rodada continua no sábado, a partir das 16h, com a decisão do máster feminino. No sábado também tem a decisão do adulto masculino, que tem o Campo Grande na decisão.

No domingo, a partir das 8h30, tem a disputa pelo terceiro lugar e a final do adulto feminino. A entrada é franca.