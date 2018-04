Rodada do conhecimento da Sefaz traz palestra sobre Gestão de Conhecimento por meio de BPM Palestra será realizada no dia 25 de abril, das 8h às 10h, no auditório do Imasul.

Gestão do Conhecimento por Meio do BPM (sigla que em inglês para Gerenciamento de Processos de Negócio) é o tema da palestra realizada pelo programa da capacitação do fisco estadual, Rodada do Conhecimento. O programa é permanente, mensal e tem como proposta trazer aos servidores fazendários assuntos relacionados à atividade da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).O palestrante é o servidor estadual do Escritório de Processos da Sefaz, Roberto de Moura Dorneles. Para ele, é impossível falar de gestão sem que se venha à mente a palavra conhecimento ou a gestão do conhecimento. Ele ressalta ainda que é preciso avaliar se de fato estamos utilizando de forma inteligente o capital intelectual da administração pública.

“Estamos deixando as pessoas irem embora levando consigo a expertise desenvolvida por anos? Será que o seu modelo mental, a “formatação” do seu pensamento, está deixando passar apenas o que se ajusta ao que já é conhecido e aceito como verdade? Vamos debater essas e outras reflexões, com o objetivo de estabelecer um conjunto de tecnologias e processos que possa apoiar de maneira eficaz a transferência e aplicação do conhecimento”, destaca.

De acordo com o coordenador da Unidade de Capacitação do Núcleo Especial de Modernização da Administração Estadual, auditor fiscal Esaú Rodrigues de Aguiar Neto, para se inscrever os servidores precisam enviar um e-mail de confirmação de participação para capacitação@fazenda.ms.gov.br ou entrar em contato pelo telefone (67) 3318-3120.

O evento será realizado no auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), que fica na avenida Desembargador Carmo Leão, s/n°, Parque dos Poderes, em Campo Grande.