Rodeio Rodeio Dourados Festival tem padrão de respeito aos animais

A festa de rodeio que acontecerá em Dourados no período de 8 a 11 de agosto será realizada dentro de um padrão de respeito aos animais reconhecido até internacionalmente. É que a tropa de animais será a de Paulo Emílio, companhia de rodeio certificado no Brasil e no exterior, sendo referência no manejo e tratamento de touros e cavalos especialmente para este tipo de esporte.

Um dos diferenciais da companhia no tratamento dos animais é o uso da acupuntura veterinária e a fitoterapia no combate a possíveis dores musculares e nas articulações, bem como no combate ao estresse.

Os animais da companhia que estará em Dourados são tratados como verdadeiras estrelas da festa e essa condição se estende, no tratamento, como também fora da arena de rodeio. Existe todo um cuidado com a alimentação e bem estar do animal, que é tratado como atleta. Até sua rotina de trabalho é parecida, pois animais de rodeio trabalham entre duas a três vezes por semana, ou até menos que isso. Conforme especialistas do setor, um boi de rodeio é formado pelo dom e só descobre isso colocando ele para pular. Se for escolhido, vai ser tratado muito melhor do que os outros.

O tratamento e atenção diferenciados para os animais de rodeio, por vezes, se estende à natação e corridas leves pelo pasto. Um exemplo dessa preocupação com o bem estar animal foi do lendário touro Bandido, que tinha uma "piscina" improvisada próximo à cocheira, de acordo com o dono Paulo Emílio.

OUTRAS ATRAÇÕES

Além da montaria em touros, o Dourados Rodeio Festival contará ainda com prova rodeio em cavalos (cutiano) e bailes carapé com entrada gratuita em alguns dias e também show baile com a renomada dupla de violeiros Luís Goiano e Girsel da Viola e animação do Grupo Surungo Bueno. Para acomodar os amantes do rodeio com segurança será montada modernas estruturas de arquibancadas e camarotes. O evento vai disponibilizar ainda parque de diversões com várias atrações de entretenimento e lazer e ainda uma variada praça de alimentação.

A acessibilidade da festa é outra preocupação do evento. A organização do rodeio já definiu espaço adequado para cadeirantes, respeitando o direito das Pessoas Com Deficiência (PCD) e também já delimitou ampla área de estacionamento seguro para veículos.

Parte da renda arrecadada no estacionamento será revertida para a ACCGD (Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados). Mais informações podem ser obtidas na página do evento na rede sociai: https://www.facebook.com/douradosrodeiofestival/.