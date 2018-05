Obras Rodovia entre Jardim e Bonito está 98% concluída

Foto: Chico Ribeiro

Importante para impulsionar o ecoturismo em Mato Grosso do Sul, a pavimentação da Estrada do Curê, trecho da rodovia MS-178 entre Bonito e Jardim, está 98% concluída. A informação é da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

A rodovia também melhora o acesso de quem mora na região. É o caso do trabalhador rural Leonil Santana, 58 anos. “Isso aqui sempre foi promessa de vários políticos. Eles prometiam e não cumpriam. Agora está muito bom. Essa estrada é muito bem-vinda”, afirma.

São 17 quilômetros de pavimentação, ligando o aeroporto de Bonito à transposição do rio da Prata. A obra é do Governo do Estado e os recursos de mais de R$ 20 milhões são do Ministério do Turismo.

Entrada da cidade

Já a continuação da rodovia, no trecho entre o aeroporto e a entrada do município de Bonito, passa por uma obra de restauração. O asfalto está sendo refeito. O governo estadual investe R$ 9,5 milhões em uma extensão de 14 quilômetros, onde será implantada ciclovia e reforçada a iluminação.

O investimento também é elogiado por empresários e turistas. “As pessoas estão elogiando muito o recapeamento da MS-178. A estrada, antigamente causava muito prejuízo para quem trafegava por ali. Já foram registrados acidentes por causa do asfalto remendado e com buracos. Estava muito feio. A estrada já foi até motivo de piadas na internet. Hoje, não é mais. Pelo contrário, ela é muito elogiada por quem passa ali, moradores e turistas”, conta o empresário Marcos Bomtempo, 33 anos. A empresa dele está localizada na entrada de Bonito.