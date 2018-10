Feriado Rodoviária deve ter 18 mil passageiros durante feriado de Finados Previsão é de movimento maior entre os dias 1º e 5 de novembro

Com o feriado do Dia de Finados, no dia 2 de novembro, a administração da rodoviária de Campo Grande estima que cerca de 18 mil passageiros devam passar pelo terminal entre os dias 1º e 5 de novembro. Ainda não há previsão de ônibus extras serem disponibilizados para atender a demanda.

Conforme a administração do terminal, os principais destinos desse feriado são Corumbá, Brasília, Cuiabá, Rio de Janeiro e São Paulo. Desses 18 mil esperados em cinco dias, o período previsto como mais movimento deve ser entre os dias 1º e 2 de novembro, onde quatro mil pessoas devem deixar a Capital.

Ainda segundo a administração do terminal, o quadro de funcionários nas áreas de operação, limpeza, segurança e manutenção recebe um reforço de acordo com a demanda nesse período. Já a programação dos ônibus também sofre modificações para que o terminal consiga atender o aumento da movimentação com os carros extras. A operação especial também é estendida aos parceiros que atuam dentro dos terminais, como empresas de ônibus, pontos de alimentação, lojistas e demais serviços.

HORÁRIO DE VERÃO

A gestão da rodoviária alerta os passageiros para o Horário de Verão, que se inicia à 00h do domingo (4). Os relógios serão adiantados em uma hora. Com isso, os ônibus com partidas programadas até às 23h59 do sábado (3), sairão normalmente, obedecendo ao horário antigo. Os ônibus que têm partidas previstas a partir da 1h de domingo, sairão obedecendo ao novo horário. Não haverá passagens datadas de 04 de novembro com horário de embarque entre 0h e 0h59. Qualquer dúvida pode ser esclarecida com o atendimento do terminal rodoviário ou junto às empresas de ônibus.